В московской Госавтоинспекции назвали самые опасные нарушения ПДД

По итогам 2021 года несоблюдение дистанции стало самым опасным нарушением правил дорожного движения в Москве. Об этом 19 января сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

«Именно из-за несоблюдения безопасного расстояния до впереди идущего автомобиля, люди чаще всего гибли и страдали на московских дорогах», — отметили в ведомстве.

По данным ГИБДД, вторую строчку «антирейтинга» нарушений ПДД занимает несоблюдение очередности проезда. Далее следуют нарушение правил проезда пешеходных переходов и несоответствие скорости конкретным условиям. Замыкает пятерку рейтинга нарушение правил перестроения.

В ведомстве отметили, что к таким нарушениям приводят элементарная невнимательность и чрезмерная самоуверенность.

По данным столичной Госавтоинспекции, самыми частыми причинами ДТП в Москве в период с 1 по 9 января стали несоответствие скорости конкретным условиям движения и несоблюдение очередности проезда.

Кроме того, в список наиболее распространенных причин аварий вошли нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции и переход через проезжую часть вне пешеходного перехода.