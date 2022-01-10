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В ГИБДД назвали основные причины ДТП в Москве

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В Москве с 1 по 9 января произошло 76 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых шесть человек погибли и 99 получили ранения. Об этом 10 января сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

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Отмечается, что самыми частыми причинами ДТП в период с 1 по 9 января стали несоответствие скорости конкретным условиям движения и несоблюдение очередности проезда.

Кроме того, в список самых частых причин ДТП вошли нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции и переход через проезжую часть вне пешеходного перехода.

26 ноября в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и нарушение правил перестроения.

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