В ГИБДД назвали основные причины ДТП в Москве

В Москве с 1 по 9 января произошло 76 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых шесть человек погибли и 99 получили ранения. Об этом 10 января сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что самыми частыми причинами ДТП в период с 1 по 9 января стали несоответствие скорости конкретным условиям движения и несоблюдение очередности проезда.

Кроме того, в список самых частых причин ДТП вошли нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции и переход через проезжую часть вне пешеходного перехода.

26 ноября в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и нарушение правил перестроения.