Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Меркель предложили работу в ООН
Мир
Умер бывший редактор Vogue Андре Леон Телли
Общество
СК начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота
Мир
Аэропорт Алма-Аты возобновил работу в штатном режиме
Мир
Движение в Алма-Ате частично перекроют из-за антитеррористической операции
Спорт
Овечкин вышел на первое место в списке бомбардиров сезона НХЛ
Мир
Посольство РФ оценило слова главы МИД Канады о погибших в Донбассе
Происшествия
Детские сады в Красноярске эвакуировали из-за данных о минировании
Происшествия
Актриса Воронкова получила ожоги лица и головы после пожара в квартире
Экономика
Финансист предостерег россиян от использования банкнот €500 и $100

Умер бывший редактор Vogue Андре Леон Телли

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший редактор журнала Vogue и экс-главред российской версии Numéro Андре Леон Телли скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Пандемода: какую одежду стоит выбирать во время эпидемии
Плотные и фактурные ткани задержат вирус, однако их необходимо обработать сразу после прихода домой

По информации издания, Телли умер в больнице штата Нью-Йорк 18 января. Причина смерти не раскрывается.

Журналист родился 16 октября в 1949 году в Вашингтоне. Окончил Центральный университет Северной Каролины, где получил степень бакалавра искусств по французской литературе. Также он получил степень магистра искусств по французской литературе в Университете Брауна.

Свой путь в fashion-журналистике Телли начал в 1975 году в журнале The Interwiew Энди Уорхола. Оттуда он перешел в Women's Wear Daily, где стал руководителем его парижского бюро. Затем проработал пять лет в журнале W. В 1983 году Телли занял должность директора по новостям моды в Vogue, сообщает «Газета.ру».

С 2013 по 2014 год он занимал должность главного редактора журнала Numéro Russia. За свою карьеру Телли также был модным консультантом бывшей первой леди Мишель Обамы и судьей в популярном шоу «Топ-модель по-американски».

В апреле 2017 года журналист начал вести свое собственное радиошоу, посвященное моде и поп-культуре на спутниковой станции Radio Andy.

Как отмечает The Hollywood Reporter, Телли также сыграл эпизодические роли в сериалах «Секс в большом городе» и «Империя», снялся в документальных фильмах о моде «Сентябрьский выпуск» и «Валентино: последний император». В 2020 году Тэлли выпустил мемуары «Шифоновые траншеи», ставшие бестселлером.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022