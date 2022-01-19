Умер бывший редактор Vogue Андре Леон Телли

Бывший редактор журнала Vogue и экс-главред российской версии Numéro Андре Леон Телли скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, Телли умер в больнице штата Нью-Йорк 18 января. Причина смерти не раскрывается.

Журналист родился 16 октября в 1949 году в Вашингтоне. Окончил Центральный университет Северной Каролины, где получил степень бакалавра искусств по французской литературе. Также он получил степень магистра искусств по французской литературе в Университете Брауна.

Свой путь в fashion-журналистике Телли начал в 1975 году в журнале The Interwiew Энди Уорхола. Оттуда он перешел в Women's Wear Daily, где стал руководителем его парижского бюро. Затем проработал пять лет в журнале W. В 1983 году Телли занял должность директора по новостям моды в Vogue, сообщает «Газета.ру».

С 2013 по 2014 год он занимал должность главного редактора журнала Numéro Russia. За свою карьеру Телли также был модным консультантом бывшей первой леди Мишель Обамы и судьей в популярном шоу «Топ-модель по-американски».

В апреле 2017 года журналист начал вести свое собственное радиошоу, посвященное моде и поп-культуре на спутниковой станции Radio Andy.

Как отмечает The Hollywood Reporter, Телли также сыграл эпизодические роли в сериалах «Секс в большом городе» и «Империя», снялся в документальных фильмах о моде «Сентябрьский выпуск» и «Валентино: последний император». В 2020 году Тэлли выпустил мемуары «Шифоновые траншеи», ставшие бестселлером.