СКР проводит проверку после падения ребенка из окна в Кимрах

В городе Кимры Тверской области из окна квартиры на первом этаже выпал трехлетний ребенок. Мальчика госпитализировали. Инцидент произошел 18 января в доме на улице Кольцова.

Следственный отдел СУ СКР по Тверской области проводит доследственную проверку обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишут «Тверские ведомости».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 62-летнюю женщину обвиняют в том, что она в нетрезвом состоянии выбросила двухлетнего внука из окна пятого этажа. Ребенок упал в сугроб. По предварительным данным, он скончался в результате обморожения.