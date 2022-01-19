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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП со «скорой» в Комсомольске

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В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) при столкновении двух легковушек и кареты скорой помощи погиб человек, еще четверо пострадали. Об этом ИА AmurMedia сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла 19 января в 00:45 на Северном шоссе. По предварительным данным, водитель Nissan Wingroad 1982 года рождения в районе дома № 54 нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с Toyota Corolla, которая двигалась впереди. Toyota от удара вылетела на встречку, где врезалась в карету скорой помощи.

В результате ДТП водитель Toyota скончался на месте. Различные травмы получили его пассажир, а также водитель и два медика «скорой». Отмечается, что пациентов в карете не было, бригада возвращалась с вызова.

Как рассказали агентству в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту случившегося организована проверка, все обстоятельства выясняются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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