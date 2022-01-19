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Ранившая 9-летнего брата ножом школьница получила условный срок

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На Камчатке вынесли приговор несовершеннолетней девушке, которая весной прошлого года напала с ножом на 9-летнего брата из-за его шумного поведения. Об этом сообщило 18 января СУ СК РФ по региону на официальном сайте.

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Подсудимой предъявлено обвинение по п.п. «б,з» ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Она полностью признала свою вину.

По данным следствия, в мае 2021 года 16-летняя девушка взяла на кухне нож и нанесла ребенку девять ударов в область жизненно важных органов из-за того, что мальчик вел себя шумно и не реагировал на ее замечания. После этого школьница вызвала бригаду скорой помощи, благодаря своевременному приезду которой мальчика спасли.

Родителей в этот момент дома не было: мать уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе.

Во время следствия были допрошены знакомые и учителя девочки, проведено шесть экспертных исследований, в том числе одно — за пределами Камчатского края. Девушку признали вменяемой. В школе она имела хорошую успеваемость, была социально активной, характеризовалась положительно.

Суд принял во внимание, что школьница сама вызвала брату врачей. В итоге девушку приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее, 2 января, в Гатчине 26-летняя девушка во время ссоры ударила ножом в спину свою мать. Пострадавшую 46-летнюю женщину госпитализировали с ножевым ранением задней стенки грудной клетки. Она находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, девушка находилась в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время она задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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