Ранившая 9-летнего брата ножом школьница получила условный срок

На Камчатке вынесли приговор несовершеннолетней девушке, которая весной прошлого года напала с ножом на 9-летнего брата из-за его шумного поведения. Об этом сообщило 18 января СУ СК РФ по региону на официальном сайте.

Подсудимой предъявлено обвинение по п.п. «б,з» ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Она полностью признала свою вину.

По данным следствия, в мае 2021 года 16-летняя девушка взяла на кухне нож и нанесла ребенку девять ударов в область жизненно важных органов из-за того, что мальчик вел себя шумно и не реагировал на ее замечания. После этого школьница вызвала бригаду скорой помощи, благодаря своевременному приезду которой мальчика спасли.

Родителей в этот момент дома не было: мать уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе.

Во время следствия были допрошены знакомые и учителя девочки, проведено шесть экспертных исследований, в том числе одно — за пределами Камчатского края. Девушку признали вменяемой. В школе она имела хорошую успеваемость, была социально активной, характеризовалась положительно.

Суд принял во внимание, что школьница сама вызвала брату врачей. В итоге девушку приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее, 2 января, в Гатчине 26-летняя девушка во время ссоры ударила ножом в спину свою мать. Пострадавшую 46-летнюю женщину госпитализировали с ножевым ранением задней стенки грудной клетки. Она находится в тяжелом состоянии. По предварительной информации, девушка находилась в состоянии наркотического опьянения. В настоящее время она задержана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.