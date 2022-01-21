Спортивные выходные с «Известиями»

Теннис

Открытый чемпионат Австралии. Третий и четвертый круги

Традиционно длинный теннисный сезон стартовал первым в году турниром «Большого шлема» — Australian Open. Нынешний розыгрыш еще до своего начала наделал много шума из-за скандала с депортацией первой ракетки мира серба Новака Джоковича, отказавшегося от вакцинации. В его отсутствие одним из главных фаворитов у мужчин стал россиянин Даниил Медведев. Он и три других наших звездных теннисиста — Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов — уже дошли до третьего круга и в выходные поборются за выход в четвертьфинал. Те же задачи решают продолжающие выступление в Мельбурне в женском одиночном разряде россиянки Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Фото: Global Look Press/Bai Xuefei

21–23 января, 03:00. Спорткомплекс «Мельбурн Парк» (Мельбурн, Австралия). Прямые трансляции на Eurosport 2

Гандбол

Мужчины. Чемпионат Европы

После неожиданной победы над одним из фаворитов Евро-22 — сборной Норвегии (23:22) — Россия уверенно прошла первый групповой этап континентального первенства (три победы из трех) и имеет хорошие шансы успешно выступить во втором, что позволит выйти в полуфинал турнира. Для этого подопечным Велимира Петковича надо занять одно из первых двух мест в своей шестерке. При этом наша команда за счет первого места в стартовой группе имеет фору в два очка над большинством конкурентов. В четверг россияне сыграли со Швецией, в пятницу им предстоит встреча с другим лидером группы — Испанией, а в воскресенье — матч с Германией.

Фото: ehfeuro.eurohandball.com

21 января, 22:00, Россия–Испания. 23 января, 20:00, Германия–Россия. «Словнафт Арена» (Братислава, Словакия). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

Санный спорт

Кубок мира. Девятый этап

До старта зимней Олимпиады в Пекине осталось две недели. В большинстве видов спорта уже не будет официальных соревнований до начала Игр. Исключениями остаются лишь санный спорт, прыжки с трамплина и биатлон. Причем в последнем случае на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве почти не будет участников Олимпиады. Саночники в ближайшие выходные в рамках очередного этапа Кубка мира разыграют медали чемпионата Европы в швейцарском Санкт-Морице на старейшей и самой длинной трассе. Как обычно, в числе фаворитов будут россияне Роман Репилов и Татьяна Иванова, который также считаются претендентами на медали на Олимпиаде. И в ближайшие дни у них будет последний шанс проверить себя перед главным турниром четырехлетия.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

22 января: 10:35, двойки, первая попытка; 12:00, двойки, вторая попытка; 13:40, мужчины, первая попытка; 15:35, мужчины, вторая попытка. 23 января: 11:35, женщины, первая попытка; 13:05, женщины, вторая попытка; 14:55, команды. Олимпийская санно-бобслейная трасса «Челерина» (Санкт-Мориц, Швейцария). Прямые трансляции на «Матч! Арена»

Мини-футбол

Чемпионат Европы. Россия–Словакия

В прошлом десятилетии сборная России по футзалу была одной из самых успешных на международной арене. В 2016 году она дошла до финала чемпионата мира, а на четырех подряд Евро попадала в призеры — трижды брала серебро, а на последнем розыгрыше континентального первенства в 2018 году завоевала бронзу. Теперь подопечные Сергея Скоровича попытаются как минимум повторить этот результат, а при удачном стечении обстоятельств и вовсе выиграть турнир, золото которого покорялось нам всего один раз — в 1999 году.

Фото: rfs.ru

21 января, 19:30. Арена Ziggo Dome (Амстердам, Нидерланды). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Баскетбол

Евролига. ЦСКА (Москва) – «Олимпия» (Милан)

Случившаяся в конце декабря – начале января вспышка ковида не обошла стороной баскетбол Старого Света, вынудив Евролигу перенести целую серию матчей. Сейчас команды постепенно возвращаются к соревнованию. В четверг свои игры провели отсидевшие на карантине казанский УНИКС и петербургский «Зенит», а в пятницу на паркет выйдет московский ЦСКА, который пока избежал массовых заражений и пропустил матчи только из-за проблем у соперников. В этот раз идущим в зоне плей-офф армейцам предстоит принять дома итальянскую «Олимпию», с которой они борются за место в топ-4 регулярного чемпионата и преимущество своей площадки в плей-офф.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

21 января, 20:00. Арена «Мегаспорт» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»

Футбол

Чемпионат Англии. «Челси»–«Тоттенхэм». Чемпионат Италии. «Милан»–«Ювентус»

В воскресенье вечером в европейском футболе пройдет сразу два топ-матча. В Англии состоится лондонское дерби, в котором действующий победитель Лиги чемпионов «Челси» примет рвущийся в первую четверку АПЛ «Тоттенхэм». «Шпоры» после прихода на пост главного тренера Антонио Конте в девяти матчах одержали шесть побед и трижды сыграли вничью. А команда Томаса Тухеля не может победить уже четыре матча кряду.

В чемпионате Италии лишившийся лидерства «Милан» сыграет дома с провалившим старт сезона, но постепенно подбирающимся к лидирующей группе туринским «Ювентусом».

Фото: Getty Images/NurPhoto

23 января: 19:30, стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия), прямая трансляция на Okko; 22:45, стадион «Сан-Сиро» (Милан, Италия), прямая трансляция на «Матч ТВ»