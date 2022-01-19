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Более 500 человек эвакуировали из общежития в Москве из-за пожара

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Пожар произошел в общежитии на юго-западе Москвы, в результате эвакуировали более 500 человек. Об этом в среду, 19 января, сообщили «Известиям» в столичном главке МЧС.

Возгорание возникло в здании на проспекте 60-летия Октября, 15. Произошло загорание в мусоропроводе общежития, площадь пожара составила 10 кв. м. В целях безопасности эвакуированы порядка 520 человек.

Уточняется, что пожар уже потушен. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

По указанному адресу находится общежитие «Горняк-1», принадлежащее национальному исследовательскому технологическому университету «МИСиС».

Ранее, 27 декабря, пожар произошел в общежитии Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Возгорание возникло в здании в Кочновском проезде. Из окон общежития валил густой дым. Пожар произошел в одной из комнат, площадь возгорания составила 3 кв. м. Горели личные вещи и мебель жильцов. Огонь был потушен, никто не пострадал. Эвакуировано более 250 человек.

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