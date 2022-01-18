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«Дом с кариатидами» в Саратове продадут в частные руки

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Правительство Саратовской области намерено продать «Дом Яхимовича», известный также как «Дом с кариатидами». Здание расположено на улице Советской в столице региона. С таким предложением исполнительная власть вышла в региональный парламент.

В соответствии с проектом документа план приватизации дополнят пунктом, предусматривающим переход объекта культурного наследия регионального значения в частные руки. Ожидается, что доходы в бюджет от продажи государственного имущества в 2022 году должны достичь 677 млн рублей. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, в Томске инвестор восстановит дом-памятник на улице Никитина. Здание нашло своего арендатора по программе «Дом за рубль». Деревянный двухэтажный дом с мезонином построили в 1860 году. Когда-то им владел доктор медицины, действительный статский советник Фердинанд Маткевич. С 1914 года здесь снимал квартиру врач, общественный деятель Владислав Пирусский.

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