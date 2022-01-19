Опрос выявил главную причину нарушений ментального здоровья россиян

Специалисты health tech компании AIBY провели исследование культуры ментального здоровья у россиян. В декабре 2021 года специалисты опросили 1,7 тыс. человек из 85 регионов Российской Федерации и выяснили, что для большинства россиян главной причиной ментальных расстройств стала усталость от пандемии и ограничения. Об этом говорится в релизе, поступившем 19 января в «Известия».

Так на вопрос социологов ответили 28% опрошенных. Важными факторами эмоциональной нестабильности россияне также назвали выгорание (24%), разрыв отношений (18%), отсутствие самореализации и попытки найти себя (14%), синдром самозванца (9%) и послеродовую депрессию (7%).

Большая часть (53%) россиян держат проблемы ментального здоровья при себе, а каждый пятый (20%) делится проблемами с друзьями. Каждый десятый россиянин готов рассказать о проблемах с эмоциональным фоном родителям (9%), и только 6% работают над волнующими их вопросами с психологом.

При этом абсолютное большинство и мужчин, и женщин называют музыкальные и вербальные медитации, АСМР-тренировки и сказки инструментами заботы о здоровье психики.

Самым эффективным инструментом борьбы с выгоранием большинство россиян считают смену работы: более трети (35%) готовы уволиться, чтобы восстановить мотивацию и эмоциональный фон. Также респонденты назвали радикальную смену образа жизни и «начало с чистого листа» (23%), путешествие (19%), шопинг (18%) и уход в декрет (5%).

«Скоро будет уже два года, как пандемия стала неотъемлемым спутником нашей жизни, и, конечно, люди устали. Для россиян, в чьей культуре принято держать проблемы в себе и не обращаться за помощью, бороться с последствиями коронавируса особенно тяжело», — рассказала основатель health-tech компании AIBY Оля Осокина.

По ее словам, поэтому большинство опрошенных психологов (24%) выделяют отсутствие культуры работы с сознанием и эмоциями как главную причину расстройств ментального здоровья россиян

AIBY — health tech компания, включающая в себя телемедицинский сервис, образовательный продукт в сегменте wellness, зеркало-робот AIBY smart mirror и маркетплейс. В основе продуктов лежат научные наработки, сделанные 56 учеными из семи стран за последние пять лет, а также технологии искусственного интеллекта.

Уже третий год пандемии приходится на нынешних подростков. Кто-то окончил школу на дистанционном обучении, так же сдал экзамены и поступил в университет, кому-то это только предстоит. К 2021 году стали появляться статистические данные и исследования, которые демонстрируют тревожную картину.

В Великобритании, например, в 2020 году выявили на 20% больше случаев депрессии, чем годом ранее, среди возрастной категории от 16 до 29 лет. Высокие уровни одиночества, беспокойства, нервозности и проблем с концентрацией внимания фиксировались в Испании и Италии.