Межрегиональные соревнования по фигурному катанию пройдут в Калуге

Впервые в калужском дворце спорта «Центральный» состоятся межрегиональные соревнования по фигурному катанию. Об этом информирует министерство спорта области на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Мальчики и девочки из 32 регионов выступят 24–27 января на ледовой арене. Юные спортсмены представляют Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ, отмечает газета «Весть».

Российская спортсменка Камила Валиева 13 января побила собственный мировой рекорд по баллам в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Она получила за свой прокат 90,45 балла. Предыдущий рекорд принадлежал также ей — 87,42 балла фигуристка заработала на этапе Гран-при.