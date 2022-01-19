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Юг России укрепили комплексами ПВО «Бук»

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В Южном военном округе развернута первая в российских Вооруженных силах бригада зенитных ракетных комплексов «Бук-М3». Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, формирование бригады, вооруженной зенитными ракетными комплексами ПВО средней дальности «Бук-М3», завершилось в конце прошлого года. Соединение получило комплект техники, сформирован личный состав.

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В настоящее время новая бригада входит в состав 8-й гвардейской общевойсковой ордена Ленина армии Южного военного округа. Ее дивизии дислоцируются в Волгоградской и Ростовской областях. Вероятный противник «восьмерки» — силы южного фланга НАТО. В случае необходимости армию можно будет оперативно перебросить на запад.

Главком сухопутных войск Олег Салюков уже сообщал, что боевые парки частей ПВО в течение прошлого года пополнили современные зенитные комплексы «Бук-МЗ», «Тор-М2» и арктический «Тор-М2-ДТ». По мнению генерала армии, эта техника занимает лидирующие позиции в мире в своих классах.

Специалисты подчеркивают, что это оборонительные системы и их появление рассчитано на укрепление российских южных рубежей.

«В свете этого все заявления, что Россия якобы собирается на кого-то нападать и замышляет агрессивные действия, выглядят неправдоподобно», — отметил экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

«Бук-М3» составляют основу огневых средств ПВО сухопутных войск в данном классе. Бригады, оснащенные новыми комплексами, входят в состав общевойсковых армий. Они должны служить мобильным резервом, который можно оперативно перебросить на самые уязвимые направления.

Система может работать по целям на дистанции до 70 км и на высоте до 35 км. Такие характеристики делают ее эффективной в борьбе со всеми типами воздушных целей, в том числе — с крылатыми ракетами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Бук» все видит: юг России прикрыли современными комплексами ПВО

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