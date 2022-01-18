Более 150 киосков демонтировали на Левобережье Омска в 2021 году

На Левобережье Омска в 2021 году демонтировали более 150 торговых точек, установленных незаконно. Об этом сообщает городская мэрия.

Нелегальные киоски и павильоны убрали с улиц Кировского округа, в частности Вологодской, Дианова, 70 лет Октября, Мельничной, Лукашевича, 2-я Солнечная, 12 Декабря. Как отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН», некоторые из точек уже давно стояли закрытые.

«Многие владельцы незаконных нестационарных объектов торговли проявляют сознательность и вывозят незаконные киоски самостоятельно, не дожидаясь принудительной эвакуации», — добавила представитель администрации Кировского округа Светлана Юдина.

По ее словам, в случае, если демонтаж производился за счет города, вернуть свое имущество собственник может только после возмещения всех затрат по выносу киоска, а также выплаты компенсации за использование торгового места без соответствующих документов.