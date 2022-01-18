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Путин и президент Азербайджана Алиев провели телефонные переговоры

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Президент России Владимир Путин во вторник, 18 января, провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле.

«С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева. Владимир Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России», — отмечается в заявлении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями относительно ситуации в Казахстане. Лидеры выразили удовлетворение, что «ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ».

В Кремле уточнили, что в ходе переговоров был подтвержден настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства.

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