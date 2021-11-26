Путин оценил стратегическое партнерство РФ и Азербайджана

Стратегическое партнерство РФ и Азербайджана развивается весьма успешно. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Сочи.

«На следующий год у нас 30 лет установления дипломатических отношений. И это, безусловно, такая веха, которую, наверное, мы должны будем как-то отметить соответствующим образом», — заявил он.

Российский лидер отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами «развивается весьма успешно».

«Достаточно сказать, что несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике, с этим связанные, все-таки в этом году за 9 месяцев <...> объем товарооборота увеличился у нас на 11%. И это хороший показатель», — сказал Путин.

26 ноября в Сочи Путин, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят переговоры. Встреча политиков приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

На переговорах планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе.

21 ноября Путин и Пашинян провели телефонный разговор, в котором армянский премьер выразил признательность за активные посреднические усилия РФ в вопросе стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.

16 ноября при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе было объявлено перемирие после обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.