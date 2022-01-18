Умер актер из «Моей прекрасной няни» Анатолий Басин

В возрасте 72 лет ушел из жизни заслуженный артист России Анатолий Басин. Об этом 18 января сообщает Иркутский академический драмтеатр, где актер служил в течение 27 лет.

Басин снялся в ряде фильмов и сериалов, таких как «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Таксистка», «Закон и порядок», «Диверсант. Конец войны», «Юнкера», «Кармелита».

На сцене театра Басин воплотил в жизнь многие образы классической и современной драматургии. Среди них — Виктор в «Иркутской истории» Алексея Арбузова, Билл Старбак в «Продавце дождя» Ричарда Нэша, Борис в «Вороньей роще» Александра Вампилова, Коломийцев в спектакле по пьесе Максима Горького «Последние», Ричард и Эдмунд в шекспировских трагедиях «Ричард III» и «Король Лир».

Причины смерти артиста не сообщаются. Его похоронят в Иркутске 19 января.