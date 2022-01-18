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Продажи Lada в странах ЕС в 2021 году упали на 23%

Продажи автомобилей Lada в Евросоюзе в 2021 году упали почти на четверть
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С января по декабрь 2021 года в странах Европейского союза (ЕС) было продано 1577 новых автомобилей Lada, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в опубликованных 18 января материалах пресс-службы Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

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В декабре 2021 года продажи Lada в Европе увеличились. За первый месяц зимы европейцы купили 193 автомобиля российской компании. Это на 135,4% больше, чем в декабре 2020 года.

В июне 2020 года стало известно, что «АвтоВАЗ» прекращает поставки моделей Lada в Европу из-за ужесточения экологических норм в странах ЕС. В рамках экономии руководство российского завода решило не вкладываться в доработку двигателей Lada под новые эконормы.

Позже немецкая компания Lada Deutschland, которая является дистрибутором «АвтоВАЗа» в Евросоюзе, попросила возобновить продажи российских машин в ЕС. Соответствующая петиция была создана руководителем фирмы Дитером Трзаской на портале Campact.

В документе говорилось, что Lada предлагает широкий выбор нишевых моделей. Данные автомобили продаются в Европе уже 40 лет, и за это время у марки появилось огромное количество поклонников. Кроме того, за последнее время в ЕС были созданы новые дилерские центры.

21 сентября сообщалось, что внедорожник Lada Niva нового поколения, производство которого начнется в 2024 году, будет стоить в Европе от €12 000 до €16 000, или 1–1,4 млн рублей по текущему курсу.

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