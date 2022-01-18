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Узкоколейку XIX века хотят возродить в Свердловской области

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о намерении возродить Висимскую узкоколейную железную дорогу под Нижним Тагилом. Она станет туристическим объектом.

Узкоколейку построили в XIX веке, чтобы соединить целый ряд заводов братьев Демидовых с Нижним Тагилом. Предприятия доставляли сырье и вывозили продукцию. Вдоль железной дороги развивались пристанционные поселки, поэтому в середине XX века направлением стали пользоваться многие люди, а не только работники предприятий. В 1990-е годы пути узкоколейной железной дороги были разобраны, а тепловозы и дрезины распроданы, пишет «ТагилСити.Ру».

С предложением восстановить узкоколейку к правительству регионе обращался бывший губернатор Эдуард Россель. Глава региона Евгений Куйвашев отметил, что у Свердловской области уже есть опыт эксплуатации узкоколейки в Алапаевске.

Губернатор сообщил, что туристический маршрут является перспективным. Для его появления необходимо разработать проект, подразумевающий изготовление шпал и рельсов нужного размера. Кроме того, на пути следования узкоколейки должно быть 13 мостов. региону потребуются партнеры для реализации проекта.

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