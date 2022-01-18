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В России заработал сервис для оплаты счета в ресторане по QR-коду

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Яндекс.Еда начала тестировать новый сервис, который позволит ресторанам принимать оплату от клиентов за столиками и на кассе по QR-кодам. Тесты уже идут в нескольких ресторанах Москвы.

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«Новая услуга поможет гостям быстрее оплачивать счета, снимет нагрузку с официантов и поможет заведениям повысить скорость обслуживания в пиковые часы», — сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса 18 января.

Посетитель заведения сможет увидеть код для оплаты на своем столике,затем отсканировать его с помощью телефона и оплатить заказ без помощи официанта. Информация об оплате мгновенно отобразится в системе ресторана и столик закроют. Никаких дополнительных скачиваний приложений не потребуется. Гость наводит камеру смартфона на QR-код, после чего система перенаправляет на веб-страницу для оплаты.

Как отмечают в Яндекс.Еде, новый сервис особенно пригодится посетителям во время бизнес-ланчей, когда обеденное время ограничено. Согласно данным опроса, которые сервис предоставил «Известиям», около 60% гостей кафе и ресторанов приходится ждать, когда официант принесет счет, больше 5 минут. С QR-кодами же клиент сможет рассчитаться в любой удобный момент.

Первые результаты теста показали, что QR-коды сокращают время обслуживания одного столика в среднем на 5-7 минут. А при оплате чека на кассе каждый платеж по коду экономит время сотруднику за стойкой в среднем 4 минуты.

С сервисом Яндекс.Еда сегодня работают 36 тыс. заведений в более чем 170 городах России, Казахстане и Беларуси. Заказать еду можно в мобильных приложениях «Яндекса». Среднее время доставки заказа в Москве составляет 32 минуты.

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