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Жесткий ответ: арабская коалиция бомбит столицу Йемена

Гражданское население призвали держаться подальше от хуситов
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Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена
Фото: TASS/EPA/Yahya Arhab
Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла авиаудары по центру Саны, столицы Йемена. Представители коалиции заявили, что это стало ответом на удары йеменских хуситов по Объединенным Арабским Эмиратам. Во что превратилась Сана — в фотогалерее «Известий»
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Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена
Фото: TASS/EPA/Yahya Arhab
В результате авиаударов было разрушено пять зданий, погибли 12 местных жителей, 11 ранены
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Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена
Фото: TASS/EPA/Yahya Arhab
Заявление о том, что коалиция начинает круглосуточные воздушные налеты на столицу Йемена, последовали после того, как хуситы взяли на себя ответственность за удары беспилотников по Абу-Даби
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Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена
Фото: TASS/EPA/Yahya Arhab
Объектами нападения хуситов стали три бензовоза — они взорвались и загорелись, пожар произошел на строительной площадке близ аэропорта Абу-Даби
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Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена
Фото: TASS/EPA/Yahya Arhab
В результате атаки на ОАЭ погибли три человека — один пакистанец и два гражданина Индии, еще шесть человек получили ранения
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Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена
Фото: TASS/EPA/Yahya Arhab
Официальный представитель коалиции Турки аль-Малики назвал атаку хуситов враждебным нападением террористов
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Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Mohammed Hamoud
По сведениям коалиции, ответные удары осуществляются в основном по местам дислокации хуситов, а также по военным складам в Сане
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Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена
Фото: TASS/EPA/Yahya Arhab
Сообщается, что в ходе налета штурмовик F-15 уничтожил две пусковые установки баллистических ракет, которые использовались для нанесения ударов по ОАЭ
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Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена
Фото: TASS/EPA/Yahya Arhab
Также было перехвачено в общей сложности восемь начиненных бомбами беспилотников, которые были запущены в направлении Саудовской Аравии
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Арабская коалиция нанесла авиаудары по столице Йемена
Фото: TASS/EPA/Yahya Arhab
Представители коалиции призвали гражданских лиц держаться подальше от лагерей хуситов
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