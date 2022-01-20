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Диетолог назвала самое полезное растительное молоко

Диетолог Михалева: соевое молоко — самое полезное среди всех видов растительного молока
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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям», в чем заключаются плюсы и минусы растительного молока.

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По словам врача, относительной пользой растительного молока можно считать поступление белка и кальция в случае непереносимости белка коровьего молока, лактозы или при веганстве.

Ближе всего к животному молоку по содержанию белка, жира и кальция — соевое и овсяное молоко, однако минусы заключаются в низких органолептических свойствах: вкус этих продуктов часто является причиной отказа от их употребления. Другие растительные напитки не могут соперничать с животным молоком в связи со своим составом — скудным по белку, кальцию (рисовое, миндальное молоко) или в связи с высоким содержанием насыщенных жиров (кокосовое молоко), рассказала Михалева.

В большинстве случаев растительное молоко — это безопасный продукт питания, однако на некоторые особенности эндокринолог рекомендовала обращать внимание. Например, растительное молоко не содержит тех витаминов и биологически активных веществ, которые имеются в животном молоке, в частности витамина В12.

Наиболее схоже с животным молоком по составу соевое, однако в нем содержатся фитоэстрогены (аналоги женских гормонов), которые могут оказывать негативное влияние на гормональный фон как женщин, так и мужчин при употреблении в больших количествах. Соя также содержит вещества, блокирующие синтез гормонов щитовидной железы, что может привести к нарушению ее функции.

Эндокринолог также рассказала про миндальное молоко: оно имеет приятный аромат, содержит кальций и цинк, но бедно белком и имеет «водянистый» вкус. Овсяное молоко в свою очередь содержит мало белка, много углеводов, достаточное количество кальция по сравнению с животным. Вкус овсяного напитка специфический, нравится не всем потребителям.

Кокосовое молоко обладает хорошими органолептическими свойствами (вкус, запах), но не содержит белка, в нем мало калия и по своему составу оно наименее похоже на животное молоко из-за содержания большого количества насыщенных жиров, считающихся вредными для организма. Поэтому оно может употребляться лишь изредка в качестве диетического разнообразия, но не в качестве заменителя молока.

Наиболее полезным можно назвать соевое молоко, более вредным — рисовое и кокосовое, заключила Михалева.

13 января врач-диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Наталья Нефедова рассказала, что при непереносимости лактозы после употребления молочных продуктов будут ощущаться вздутие живота, тошнота и диарея.

Она добавила, что, если у человека нет аллергии на молочные белки или непереносимости лактозы, он может употреблять обычное молоко, не заменяя его растительным. Люди с непереносимостью лактозы могут его употреблять, принимая таблетку с ферментом лактазы, отметила Нефедова.

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