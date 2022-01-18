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Россияне начали скупать недвижимость в Турции

Спрос на квартиры и дома в Турции среди россиян вырос на 75%
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За 2021 год спрос россиян на недвижимость в Турции увеличился на 75% — было куплено почти 5,4 тыс. квартир и домов. Об этом свидетельствуют данные Института статистики Турции, которые 18 января приводит РБК.

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В целом продажи жилья иностранцам в Турции выросли на 44% — до 59,3 тыс. жилых объектов. Чаще россиян жилье в Турции приобретают граждане Ирана и Ирака.

Особенно активно россияне покупали недвижимость в ноябре и декабре 2021 года — тогда было совершено 1,7 тыс. сделок.

В тот же период сильнее всего ослаб курс турецкий лиры. Как считает директор по развитию агентства недвижимости Tolerance Сергей Волченков, это сделало жизнь иностранцев в Турции дешевле.

Волченков добавил, что причиной роста спроса на жилье также является коронавирус, из-за которого многие получили возможность работать удаленно и переехали.

В ноябре 2021 года директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева рассказала «Известиям», в каких странах лучше всего приобрести недвижимость россиянам, желающим купить жилье за рубежом, но имеющим небольшой бюджет.

Так, имея бюджет в районе €250 тыс., выгоднее будет приобрести недвижимость в Греции (Афины), Португалии (Лиссабон, Алгарве), а также в южных небольших курортах, например, Алентежу, где есть винодельни, исторические памятники и отдыхает в том числе местное население и испанцы, рассказала эксперт.

Также, по словам Шалаевой, у россиян популярна недвижимость в турецком Стамбуле, цена которой начинается от $250 тыс. Спрос на покупку в этом городе обусловлен наличием там популярных образовательных учреждений и медицинского туризма.

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