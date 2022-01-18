Жителей Подмосковья предупредили об опасной толщине льда на водоемах
В МЧС предупредили жителей Подмосковья об опасно тонком льде на девяти водоемах региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Так, специалисты в составе 182 человек провели измерение толщины льда на 52 водоемах Московской области и пришли к выводу, что толщина льда варьируется от полного отсутствия до 37 см.
На девяти водоемах лед остается тонким и не может выдержать вес человека. Речь идет о реках Оке (Луховицы, Ступино), Волге (Дубна), Москве (Коломна, Бронницы, Можайск), Ольховке (Раменское), Яузе (Мытищи), набережной реки Клязьмы (Орехово-Зуевский округ), пишет РИАМО.
По словам главы противопожарно-спасательной службы Подмосковья Геннадия Пестова, сильные морозы не являются гарантией образования крепкого льда. Безопасной для человека толщиной является 10 см. Средняя толщина льда на подмосковных водоемах составляет 21 см, отмечает телеканал «360».
17 января сообщалось, что более 13 тыс. спасателей и почти 2,5 тыс. единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний во всех регионах России.