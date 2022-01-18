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Амурского тигра сбил локомотив в Хабаровском крае

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В Вяземском районе Хабаровского края под колесами локомотива погиб амурский тигр. Животное сбили на перегоне село Аван — село Котиково.

ИА AmurMedia со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов пишет, что останки тигра изъяли сотрудники полиции, и в ближайшее время их привезут в Уссурийск для проведения экспертизы в специализированной лаборатории.

В центре «Амурский тигр» уточнили, что это уже второй случай гибели тигра от столкновения с поездом за последние пять лет. В 2017 году таким же образом погиб тигренок.

Год назад в Хабаровском крае взрослый тигр погиб под колесами автомобиля. Инцидент произошел на трассе Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск.

В начале января сообщалось, что в Приморском крае были найдены останки амурского тигренка с признаками смерти от рук человека. Ответственность за убийство краснокнижного животного ранее была ужесточена. Такие преступления могут караться реальным сроком лишения свободы с крупным денежным штрафом. Кроме того, виновные обязаны компенсировать ущерб, причиненный особо охраняемым объектам животного мира.

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