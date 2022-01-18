FIFA вручила футбольные награды за 2021 год, передает телеканал «Известия».

Лучшим тренером признан немец Томас Тухель. В прошедшем году наставник Челси привел свой клуб к победе в Лиге чемпионов. Лучшим игроком по версии международной федерации футбола стал польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Футболист получил награду FIFA во второй раз. Игрок английского «Челси» и сборной Сенегала Эдуард Менди признан лучшим вратарем 2021 года. Месси и Роналду включены в символическую сборную FIFA.

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