Эпидемиолог допустил вероятность многократного заболевания COVID-19

В настоящий момент частота повторных заражений коронавирусом в нашей стране не превышает 1%, рассказал «Известиям» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, отвечая на вопрос о повторных случаях заболевания ковидом, а также о том, насколько часто можно им болеть и есть ли в этом смысле предел.

«Но предела на самом деле нет. Дело в том, что иммунитет — типоспецифический. Скажем, гриппом мы болеем каждый раз заново. Новый вариант коронавируса не полностью адекватен выработанным антителам. Поэтому и вакцинированные болеют. Но легче, потому что частично антитела их защитили. Переболевший человек тоже, скорее всего, перенесет повторное заражение в более легкой форме. Поэтому считается, что через полгода после перенесенного заболевания нужно создать гибридный иммунитет: естественный плюс вакцинальный. Именно для того, чтобы в организме были разные антитела», — отметил специалист.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава, ревакцинация в идеале должна проводиться любой зарегистрированной вакцинальной платформой. Чтобы разнообразить спектр антител, вакцинные препараты можно менять, добавил Александр Горелов.

Он также отметил, что существующие вакцины показывают хорошую чувствительность к «Омикрону». Это связано с происхождением штамма.

«Изначально предполагали, что мутировать будет «Дельта», а в итоге появился «Омикрон» — разновидность уханьского варианта, который почти замер на время и циркулировал где-то в Африке. В этой ситуации есть плюсы: вакцины были разработаны как раз под уханьский вариант. Поэтому, на мой взгляд, они показывают хорошую чувствительность к «Омикрону», — отметил эксперт.

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«Пока вирусу есть где развиваться, он будет продолжать мутировать»