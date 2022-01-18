Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Бойцы ММА из России выступят на чемпионате мира под нейтральным флагом
Общество
Вирусолог Центра Гамалеи назвал основание для медотвода от вакцинации
Мир
Зеленский рассказал о помощи США в сфере безопасности
Наука
Ученые сообщили о сближении потенциально опасного астероида с Землей
Мир
Авиакомпании США призвали не допустить развертывания 5G у аэропортов
Общество
Почти 40% учителей в РФ не используют современные онлайн-инструменты
Мир
Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
Общество
Вирусолог назвал главную загадку COVID-19
Мир
В КНДР заявили об испытании тактических управляемых ракет
Мир
Зеленский и Бербок обсудили энергобезопасность Украины
Сюжет:

Эпидемиолог допустил вероятность многократного заболевания COVID-19

Повторно заболеть коронавирусом можно много раз, предела нет — эксперт Роспотребнадзора
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящий момент частота повторных заражений коронавирусом в нашей стране не превышает 1%, рассказал «Известиям» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, отвечая на вопрос о повторных случаях заболевания ковидом, а также о том, насколько часто можно им болеть и есть ли в этом смысле предел.

Агент национальной опасности: как рост заболеваемости связан с «Омикроном»
Почему число инфицированных коронавирусом в России увеличилось вдвое за десять дней

«Но предела на самом деле нет. Дело в том, что иммунитет — типоспецифический. Скажем, гриппом мы болеем каждый раз заново. Новый вариант коронавируса не полностью адекватен выработанным антителам. Поэтому и вакцинированные болеют. Но легче, потому что частично антитела их защитили. Переболевший человек тоже, скорее всего, перенесет повторное заражение в более легкой форме. Поэтому считается, что через полгода после перенесенного заболевания нужно создать гибридный иммунитет: естественный плюс вакцинальный. Именно для того, чтобы в организме были разные антитела», — отметил специалист.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава, ревакцинация в идеале должна проводиться любой зарегистрированной вакцинальной платформой. Чтобы разнообразить спектр антител, вакцинные препараты можно менять, добавил Александр Горелов.

Он также отметил, что существующие вакцины показывают хорошую чувствительность к «Омикрону». Это связано с происхождением штамма.

«Изначально предполагали, что мутировать будет «Дельта», а в итоге появился «Омикрон» — разновидность уханьского варианта, который почти замер на время и циркулировал где-то в Африке. В этой ситуации есть плюсы: вакцины были разработаны как раз под уханьский вариант. Поэтому, на мой взгляд, они показывают хорошую чувствительность к «Омикрону», — отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Пока вирусу есть где развиваться, он будет продолжать мутировать»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022