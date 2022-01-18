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В России хотят отменить НДФЛ от сдачи вторсырья

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Доходы физлиц от продажи вторсырья в России хотят полностью освободить от уплаты НДФЛ. Это предполагает новая версия законопроекта о поправках в Налоговый кодекс РФ, которую Минпромторг разослал бизнесу для обсуждения. С копией документа ознакомились «Известия». Под отходами «в законопроекте признаются образующиеся у физических лиц в быту и принадлежащие им на праве собственности макулатура, отходы пластиковой и стеклянной тары, резины, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования и потребления», сказано в пояснительной записке к документу.

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Предыдущая версия поправок предполагала, что от НДФЛ будут освобождены только доходы до 4 тыс. рублей. И налоговыми агентами становились покупатели, в том числе переработчики, — по аналогии с тем, как работодатель выплачивает сборы за сотрудника. В новой редакции документа это положение остается только для доходов от продажи лома и отходов черных и цветных металлов.

Сейчас физлица при продаже отходов, находящихся в их собственности более трех лет, освобождены от уплаты НДФЛ, сообщили «Известиям» Минфине. При сдаче вторсырья, которое в собственности менее трех лет, граждане имеют право на налоговый вычет 250 тыс. рублей. С 1 января 2022 года на доходы до этой суммы не нужно заполнять налоговые декларации, сказали в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ресурсное состояние: в России хотят отменить НДФЛ от сдачи вторсырья

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