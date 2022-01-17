Межвузовский кампус мирового уровня создадут в Оренбуржье

В Оренбурге на базе Оренбургского государственного университета (ОГУ) может появиться межвузовский кампус мирового уровня. Об этом сообщил региональный министр образования Алексей Пахомов.

Он уточнил, что в России должно появиться 25 кампусов мирового уровня. Для этого выбрали восемь территорий, но Оренбуржья в их числе нет. Власти не исключают, что заявка региона победит в следующем конкурсе.

Губернатор Денис Паслер предполагал, что подобный объект появится на верхней набережной реки Урал в районе бывшего водозабора, на территории за музеем истории Оренбурга, напоминает Урал56.Ру.

Ранее сообщалось, что в Астрахани планируют построить современный студенческий городок. Идея уже нашла поддержку в Совете Федерации. Заявка от региона направлена на конкурс проектов по созданию студгородков.