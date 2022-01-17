Китай наращивает тестирование электронного юаня

Народный банк Китая наращивает тестирование цифровой валюты. Пока использование e-CNY ограничили 10 крупными городами. 4 января запустили приложение для цифровых кошельков. Сервис скачали более 2,5 млн раз, он был № 1 по числу загрузок в КНР, передает телеканал «Известия». В 2021 году количество кошельков выросло более чем в семь раз. Электронный юань принимают в крупных китайских интернет-магазинах. За цифровую валюту можно купить билеты на самолет и пополнить баланс телефона. Как заявляли в Центробанке Китая, оплату с помощью электронного юаня принимают 1,5 млн компаний, в том числе в сфере коммунальных услуг.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.