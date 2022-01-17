НАТО опубликовало стратегию по космосу

НАТО расширяет коллективную оборону на космос. Новая стратегия разрешает применять 5-ю статью договора вне Земли. Атака на объекты на орбите теперь может расцениваться как нападение на весь альянс, передает телеканал «Известия». Интерес НАТО к околоземному пространству заметно вырос. В 2019 году космос интегрировали в систему сдерживания и обороны. В 2020-м космический центр НАТО соединили с о штабом авиации союзников в Германии.

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