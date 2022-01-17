Google повторно оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент

Суд оштрафовал компанию Google еще на 4 млн рублей. Корпорация вновь отказалась удалять запрещенный контент, сообщает телеканал «Известия». В конце 2021 года Google стала первой компанией, которой в России был назначен оборотный штраф. Суд взыскал с IT-гиганта за отказ удалять контент 7,2 млрд рублей.

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