Эксперты назвали самый выгодный для сдачи в аренду квартиры город России

Из крупных городов России выгоднее всего приобретать однокомнатные квартиры для сдачи в аренду в Екатеринбурге — срок окупаемости жилья площадью 30 кв. м составит около 9,3 года при покупке за наличный расчет. Соответствующие расчеты сделали для «Известий» специалисты федеральной компании «Этажи» в понедельник, 17 января.

В Екатеринбурге средняя арендная ставка составляет 23,16 тыс. рублей, а «квадрат» вторичного жилья стоит 87,6 тыс. рублей.

На втором месте по окупаемости «однушки» в Новосибирске, где средняя стоимость аренды составляет 22,83 тыс. рублей, а квадратный метр в среднем стоит 93,6 тыс. рублей. В этом городе квартира площадью 30 кв. м окупится за 9,8 года.

На третьем месте — Челябинск, где при средней стоимости аренды однокомнатной квартиры в 12,2 тыс. рублей, а цене квадратного метра в 55,1 тыс. рублей срок окупаемости составит 10,8 года.

Кроме того, 10,9 года потребуется, чтобы окупить однокомнатную квартиру площадью 30 кв. м в Красноярске и столько же — в Самаре. Далее в рейтинге окупаемости следуют: Пермь (11,4 года), Казань (11,6 года), Санкт-Петербург (11,7 года), Москва, Волгоград и Омск (по 11,8 года каждый), Ростов-на-Дону (12 лет), Уфа (12,3 года) и Нижний Новгород (13,5 года).

Ольга Павлинова, руководитель департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости «Этажей», советует, выбирая квартиру для получения пассивного дохода от сдачи в аренду, не только обращать внимание на соотношение ставок аренды и фактической цены жилья, но и на соотношение спроса и предложения на такие объекты в выбранной локации.

«В каждом городе есть свои особенности и свои наиболее доходные и привлекательные для сдачи в аренду в районы. Плюс не лишним будет оценить перспективы развития района и стабильность спроса на аренду в нем», — сказала она «Известиям».

Ранее в этот же день в консалтинговой группе SRG сообщили, что средний срок окупаемости аренды однокомнатной квартиры вырос до 16,5 года в городах-миллионниках к концу 2021 года, а годом ранее он составлял 15,8 года. Аналитики решили, что зарабатывать на сдаче квартиры в аренду стало невыгодно: доходность от «однушки» снизилась до 6,15% в 2021 году против 6,49% годом ранее. Если окупать еще и проценты по ипотеке, сроки могут превысить и 20 лет.