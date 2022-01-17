Лавров: США вполне в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения, рассчитываем, что они этим займутся

Лавров: США вполне в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения, рассчитываем, что они этим займутся

2022-01-17 14:45:50

2022-01-17 14:45:50

2022-01-17 14:45:50

2022-01-17 14:45:50

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