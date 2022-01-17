Пять человек пострадали в массовом ДТП в Псковской области

Пять человек получили травмы при столкновении трех автомобилей на трассе в Псковской области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла на автодороге Санкт-Петербург — Невель на территории Палкинского района. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Opel совершал обгон и допустил столкновение с машиной SsangYong. Водитель автомобиля Kia, уходя от столкновения, съехал в кювет. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В медицинское учреждение доставлены два водителя, а также три пассажирки автомобиля SsangYong. Двое из пострадавших — несовершеннолетние. Трое детей, находившиеся в машине Opel, не пострадали.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием четырех машин в Уссурийском городском округе в Приморском крае. 34-летний водитель Toyota Corolla допустил столкновение с машиной MMC Delica, а затем ударил машины Honda HR-V и Scania PBX 400, движущиеся во встречном направлении. Травмы получили два человека.