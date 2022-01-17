Четыре автомобиля столкнулись в Приморском крае

Массовое ДТП с участием четырех машин произошла в Уссурийском городском округе в Приморском крае. Об этом в понедельник, 17 января, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России региона.

Отмечается, что авария произошла на 663-м километре государственной трассы «Хабаровск — Владивосток (обход Уссурийска)». 34-летний водитель Toyota Corolla нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части и врезался в машину MMC Delica, а далее в автомобили Honda HR-V и Scania PBX 400, движущимися во встречном направлении.

«В результате удара получили травмы два человека: пассажир Toyota Corolla, 29-летняя женщина, ей потребовалась госпитализация, и пассажир MMC Delica, 40-летний мужчина, ему назначено амбулаторное лечение», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

По информации Госавтоинспекции, стаж вождения виновника ДТП составляет 14 лет, в 2021 году мужчину привлекали к административной ответственности по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам», водитель оплатил штраф.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.

Накануне в Москве два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля Daewoo и машины скорой помощи. Пострадавшие — водитель скорой и пассажир легковушки.