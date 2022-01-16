Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Москве
Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и кареты скорой помощи в Москве в воскресенье, 16 января.
По нашей информации, пострадавшие — водитель скорой и пассажир легковушки.
«Люблинская улица, автомобиль Daewoo въехал в «скорую», не успев затормозить», — сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
На месте работают городские службы.
15 января авария с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» и автомобиля такси произошла на Варшавском шоссе. Пострадали 11 человек.