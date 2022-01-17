Глава Коми объявил об отставке правительства республики

Правительство республики Коми отправлено в отставку. Об этом 17 января заявил журналистам глава региона Владимир Уйба.

«Я принял решение о роспуске правительства Республики Коми и хочу поблагодарить коллег за совместную работу. Условия были экстремальные. Прошу продолжить работу в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава правительства. Полномочия нового председателя правительства будут возложены на Альмиру Ахтямовну Ахмееву», — сказал Уйба.

Свое решение глава республики связал со стратегическими задачами развития региона, которые предстоит решать новой команде. В качестве первоочередной задачи нового правительства Уйба назвал выведение экономики на качественно новый уровень по пути обрабатывающих производств и производств с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов.

«Это нашло отражение в одобренном на федеральном уровне Плане диверсификации экономики Республики Коми на период 2021–2026 годы. В документ вошли 50 крупных инвестиционных проектов, по которым планируется к 2026 году привлечь в экономику региона 150 млрд рублей частных инвестиций в неугольные отрасли и создать новые рабочие места», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Коми.

Уйба считает, что эти меры позволят вывести регион на новый уровень развития, рост произойдет в сельском хозяйстве и лесопромышленном комплексе.

«Отдельного внимания требуют механизмы повышения качества жизни населения республики, в том числе развитие сфер социальной защиты и здравоохранения, благоустройство городской среды и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, чтобы люди хотели жить и работать в республике», — заявил Уйба.

Новый состав правительства Республики Коми объявят дополнительно.