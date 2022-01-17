Сход снежных лавин ожидается в горах Северного Кавказа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В ближайшие дни будут сильные осадки в виде мокрого снега. Горнолыжников призывают пока воздержаться от поездок, передает телеканал «Известия». На некоторых курортах начался предупредительный спуск лавин.

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