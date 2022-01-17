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Средний срок окупаемости сдаваемой в аренду квартиры вырос до 16,5 года
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Средний срок окупаемости сдаваемой в аренду квартиры вырос до 16,5 года

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Средний срок окупаемости квартиры, определяемый отношением средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды, в городах-миллионниках к концу 2021 года вырос до 16,5 года, в 2020-м он составлял 15,8 года. Об этом говорится в сообщении консалтинговой группы SRG, поступившем в «Известия» в понедельник, 17 января.

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Средняя доходность от сдачи в аренду однокомнатной квартиры за 2021 год выросла до 6,15% против 6,49% годом ранее.

«По итогам года жилье выросло в цене больше, чем ставки аренды. Средний чек предложения однушки в городах-миллионниках за год увеличился на 26,22%, а ставка аренды — на 20,03%», — отмечают в SRG.

Аналитики пришли к выводу, что заработать на сдаче квартиры в аренду стало невыгодно: доходность однокомнатного жилья снизилась до 6,15% против 6,49% годом ранее. При этом если окупать еще и проценты по ипотеке, то сроки могут превысить и 20 лет.

По расчетам экспертов, средний чек предложения однушки в городах-миллионниках на вторичном рынке за год вырос на 26,22%, а ставка аренды — лишь на 20,03%.

В Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске стоимость аренды выросла больше, чем цена жилья. Быстрее всего среди городов-миллионников недвижимость окупается в Челябинске, где за счет аренды можно вернуть стоимость квартиры за 12,4 года — доходность 8,06%. Дольше всего окупаемость в Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве — от 18 лет до 20,4 года.

Ставки аренды в Москве за год прибавили 30,30%, а однушки подорожали на 16,72%. В Санкт-Петербурге ставка аренды выросла за год на 35%, а цена однокомнатного жилья — на 18,76%.

Группа в своем обзоре не учла возможные расходы на ремонт, налоги и время простаивания квартиры. Данные по средней стоимости продажи и аренды представлены по состоянию на декабрь 2021 года в сравнении с декабрем 2020-го.

Как сообщал в конце декабря федеральный портал «Мир квартир», сильнее всего по итогам 2021 года подорожало арендное жилье в России в Сочи и Калининграде — от 25% до более чем 40%. В Сочи цена аренды однушек поднялась на 42,8%, двушек — на 42,6%, трешек — на 40%; в Калининграде — на 25,6%, 37% и 40,8% соответственно.

По данным портала, в среднем однокомнатная квартира по России сдается за 15,4 тыс. рублей в месяц, что на 15,1% больше прошлогоднего показателя, двухкомнатная — за 20,9 тыс. рублей в месяц (+14,4%), трехкомнатная — за 27,9 тыс. рублей в месяц (+15,8%).

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