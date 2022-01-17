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Мировые продажи автомобилей увеличились на 4,6% за год

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Мировой авторынок в 2021 году увеличился на 4,6%, до 81 млн 307 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом 17 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Так, мировым лидером по продажам машин в прошлом году остается Китай с показателем 25 млн 508 тыс., что на 4,3% выше показателя 2020 года. В США было продано 14 млн 901 тыс. автомобилей — на 2,8% больше, чем в 2020 году.

Продажи автомобилей в странах Западной Европы в 2021 году составили 12 млн 402 тыс. машин (-0,2%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 4,3%, до 4 млн 046 тыс. единиц. В Южной Америке дилеры продали 2 млн 335 тыс. машин, что на 2,4% больше по сравнению с результатом 2020 года.

29 октября стало известно, что с 2014 по 2021 год общее количество моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей, официально продаваемых в России, сократилось на 32%.

Так, если семь лет назад количество предлагаемых дистрибьюторами моделей автомобилей составляло 442, то в 2021-м оно снизилось до 299. Таким образом, за прошедшие семь лет российский авторынок покинули 143 модели.

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