Трассу для сноуборда оборудуют в Тобольске

В Тобольске Тюменской области появится новая трасса для сноубордистов. Ее оборудуют на грантовую поддержку от компании «Сибур». Трасса появится на стадионе «Тобол». Стоимость строительства — 1 млн 316 тыс. рублей.

Проект осуществляет детско-юношеская спортивная школа № 2. Кроме строительства трассы для фристайла на деньги гранта организуют обучение обслуживающего персонала и инструкторов, а также окажут поддержку местной команды сноубордистов.

Заявка принимала участие в конкурсе «Формула хороших дел», по результатам которого «Сибур» выделяет гранты на общественно значимые инициативы. В соревнованиях принимали участие проекты из 15 городов, пишет «Наш город».

Ранее сообщалось, что в Тобольске построят центр гимнастики. В конце лета 2023 года должен появиться четырехэтажный спорткомплекс, архитектурным образом которого станет гимнастическая лента.