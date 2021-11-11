Строительство центра гимнастики начинается в Тобольске

В Тюменской области заключен контракт с подрядчиком на строительство центра гимнастики в Тобольске. На улице Нефтехимиков в конце лета 2023 года появится четырехэтажный спорткомплекс, архитектурным образом которого стала гимнастическая лента.

В главном спортзале установят выдвижные трибуны, где сможет единовременно расположиться 350 человек. Также в здании можно будет заниматься танцами, гимнастикой и другими видами силового и хореографического спорта, информирует портал «Наш город». Для этого там будут оборудованы отдельные помещения.

Как стало известно в конце сентября, новый тобольский аэропорт Ремезов принял первый пассажирский самолет. Раньше тоболяки летали в основном через Тюмень. Обновленная воздушная гавань в ближайшие 10 лет должна увеличить туристический поток в регион в два раза.