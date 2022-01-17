В России планируют повысить объем потребления природного газа в качестве моторного топлива. Минэнерго совместно с регионами скорректируют показатель для городов —участников федерального проекта «Чистый воздух», следует из протокола совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко (есть у «Известий»). В аппарате чиновницы подтвердили подлинность документа.

В Минэнерго «Известиям» сказали, что развитие потребления экологичного и низкого в части выбросов СО2 газомоторного топлива актуально для всех субъектов страны.

«Конкретные объемы увеличения потребления будут проработаны дополнительно, в кооперации с региональными властями. Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ», — пояснили в Минэнерго.

В 2021 году объем потребления природного газа в 12 городах проекта «Чистый воздух» составил более 82 млн куб. м, рассказал «Известиям» начальник департамента развития Национальной газомоторной ассоциации Александр Тавдидишвили. В большинстве городов-участников возможно увеличение целевых показателей потребления природного газа на транспорте до 30%, считает он.

Метан по итогам 2021 года остался самым низкозатратным топливом в России, сказали «Известиям» в компании «Газпром газомоторное топливо». Чтобы заправить полный бак легковой машины бензином или дизелем, сегодня нужно около 1,5-2 тыс. рублей, метаном — 400 рублей, уточнил гендиректор «Глобалтехэкспорт» Филипп Тупоносов.

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«Метан не вредно: в России хотят увеличить потребление газа вместо бензина»