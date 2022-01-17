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В Сирии прошло 222-е совместное российско-турецкое патрулирование

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Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в провинции Хасеке в районе города Камышлы, населенного курдами, на северо-востоке Сирии. Оно стало уже 222-м после подписания в 2019 году «Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой».

Турция возвела на границе с Сирией бетонную стену для борьбы с контрабандой и нелегальной миграцией. Она тянется на сотни километров. Забор состоит из бетонных блоков 2 м в ширину и 3 м в высоту плюс колючая проволока. По всей линии установлена целая система электронного наблюдения.

От пограничного пункта пропуска начинается 85-километровый маршрут совместного патруля. В колонну входят два российских армейских бронеавтомобиля «Тигр», автомобиль повышенной защищенности «Тайфун» и БТРа, также четыре турецких броневика Kirpi. Техника двух стран идет в колонне вперемешку друг за другом с определенной скоростью и интервалом.

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Мирное население, особенно дети, охотно приветствуют военных.

Раньше на этой трассе орудовали боевики, и благодаря российско-турецкому патрулированию дорога вновь стала спокойной и свободной для движения гражданского транспорта.

Для турецкой стороны совместное патрулирование позволяет обеспечить безопасность своих приграничных районов. Миссия российских военных — поддержать территориальную целостность Сирии, проверить состояние важных дорог и выявлять незаконные вооруженные формирования.

«В ходе патрулирования осмотрены населенные пункты маршруты угроз безопасности не выявлено. Мирное население колонну встречало дружелюбно, хочу отметить, что российские военнослужащие проявили высокое мастерство, а российская техника в очередной раз подтвердила свою высокую надежность», — отметил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Игорь Смолий.

В 2017 году на северо-западе Сирии была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, однако террористы регулярно нарушают перемирие. С 2017 года Турция провела в северных районах Сирии три военные операции.

Россия и Турция договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Российская военная полиция и сирийские военнослужащие были введены в районы, граничащие с зоной проведения турецкой операции, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от границы с Турцией. Отвод подразделений курдов прошел в соответствии с договоренностями, Турция и Россия начали совместное патрулирование.

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