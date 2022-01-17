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В 2021 году выезд за границу ограничили 11 млн россиян

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За 11 месяцев 2021 года выезд за границу был временно ограничен для 11 млн российских граждан, у которых есть долги. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП), уточнив, что за год число невыездных должников выросло более чем на 3 млн: за 11 месяцев 2020 года выезд за границу ограничили для более чем 8 млн человек, за тот же период 2019-го — для свыше 7 млн должников. Более 966 тыс. постановлений об ограничении права выезда за границу в 2021 году было вынесено за неуплаченные алименты, добавили в ведомстве.

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Всего за 11 месяцев 2021 года ФССП возбудила более 64 млн исполнительных производств. За этот период судебные приставы взыскали более 800 млрд рублей. Из них более 125 млрд — благодаря применению мер по ограничению права выезда за пределы России, добавили в ведомстве.

Ограничение на выезд за рубеж может быть применено в случае, если сумма долга гражданина превышает 30 тыс. рублей. Исключение — невыплата алиментов. Тогда мера грозит тем, кто задолжал более 10 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Издержки рейса: в 2021 году выезд за границу ограничили 11 млн россиян»

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