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Поклонники выразили соболезнования семье умершего актера Ивана Рудакова

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Поклонники актера Ивана Рудакова, скончавшегося в воскресенье, 16 января, оставляют комментарии с соболезнованиями под постом его отца Алексея Рудакова, сообщившего о смерти сына в Facebook.

Фанаты шокированы смертью актера и отмечают, что в это сложно поверить.

«Какая-то жуть, в которую совершенно невозможно поверить… Легкий, добрый, всегда неунывающий и веселый Ваня» — пишет Валерий П.

Наталия К. отмечает, что нельзя найти слов, которые могут в этот момент что-то значить.

«Остается светлая память! Держитесь, дорогие!» — подчеркивает она.

«Ванечка останется у всех в сердцах. Он замечательный. Держитесь», — вторит ей Олеся Д.

«Мои искрение соболезнования, никакие слова не утешат утрату родителей … И не верится. Дети не должны умирать… Какая беда. Светлая память… Ковид, остановись, пожалуйста, хватит», — заметила Валерия Я.

Российский актер Павел Трубинер отметил, что у него с покойным были дружеские, партнерские отношения, на площадке коллеги «друг друга чувствовали», а смерть Ивана — это настоящий шок.

О смерти Ивана Рудакова 16 января сообщили его родители. Актеру было 43 года.

Днем ранее отец и мать актера рассказали, что он попал в реанимацию. По их словам, он находился в 57-й больнице Москвы (ГКБ им. Д.Д. Плетнёва) в крайне тяжелом состоянии: на ИВЛ и без сознания, наблюдались проблемы с сердцем и легкими. Всё это последствия перенесенного летом коронавируса, отмечали родители.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров. После окончания школы поступил на курсы актерского мастерства Всеволода Шиловского. В 2005 году началась его карьера в кино: он сыграл рок-певца Влада Бойцова в фильме «Попса».

Фильмография Рудакова насчитывает 44 фильма. Среди известных картин — «Склифосовский», «Рубеж», «Алешкина любовь», «20 лет без любви», «Ланцет», а также телесериал «Кухня». По данным из открытых источников, на 2022 год был запланирован выпуск еще пяти фильмов с его участием, они находятся на стадии производства.

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