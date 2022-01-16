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Эксперты констатировали падение спроса на вооружение США

Rai Al Youm: спрос на американское вооружение падает из-за качества российского военпрома
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Россия вытеснила Соединенные Штаты с мирового рынка оружия за счет возросшего качества продукции российского военпрома. Об этом заявили аналитики издания Rai Al Youm.

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Авторы статьи отметили, что США остались позади из-за неспособности американских истребителей пятого поколения удержать лидирующую позицию по причине технического несовершенства.

Кроме того, согласно публикации, спрос на вооружение США также упал из-за прорыва РФ в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов противника.

«Последние военные исследования утверждают, что Соединенным Штатам потребуется как минимум 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей <…> не говоря уже о сотнях миллиардах долларов, в то время как России нужно лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала и десятки миллиардов долларов», — утверждает издание.

В октябре Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) проинформировали США о приостановке переговоров по покупке F-35. Власти страны отметили, технические требования, суверенные операционные ограничения, анализ затрат и выгод привели к переоценке сделки по покупке самолетов.

В феврале генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев заявил, что Россия постоянно расширяет военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, несмотря на санкции Запада.

По его словам, гарантом сохранения лидирующих позиций РФ на мировом рынке вооружений является надежность и эффективность российской военной техники, выбор в пользу которой делают иностранные заказчики, несмотря на политическое давление.

Доля военного экспорта России за последние пять лет составила 21% от мирового объема. За этот период российское оружие приобрели 47 стран. Региональное распределение выглядит так: 55% всего объема продаж пришлись на Индию, Китай и Алжир, 57% — на Азию и Океанию, 19% — на Ближний Восток (в основном Египет и Ирак), 17% — на Африку, 5,7% оружия поставили в Европу и 0,8% — в Северную и Южную Америку.

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