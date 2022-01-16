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Tesla представила новую версию своего популярного электрокара Model S

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Tesla представила обновленную версию электрокара Model S. Так, автомобиль вышел с матричными фарами в последних модификациях, передает телеканал «Известия». Лифтбек получил новый порт Combined Charging System для зарядки аккумулятора. В ближайшее время Tesla заменит новой версией ранее существующие модели.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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