Акция протеста против заключения соглашения о военном сотрудничестве с Соединенными Штатами прошла перед зданием американского посольства в центре словацкой Братиславы в субботу, 15 января.

Акция собрала сотни участников, они скандировали лозунги: «Мы ​​здесь, дома», «У нас не будет Словакии» и другие. По мнению митинговавших гражданских активистов из различных общественных организаций, одобренное 12 января правительством страны соглашение с США нарушит суверенитет республики.

Нарушений общественного порядка полиция не зафиксировала.

«Ситуация была спокойной, нарушений общественного порядка мы не заметили», — рассказал официальный представитель братиславской региональной полиции Михал Сейфф словацкой газете «Правда».

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипсобственности.

12 ноября вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что введение Западом санкций против России — это пережиток, который не совместим с реальностью. Он также сказал, что страна заинтересована восстановить торгово-экономическое сотрудничество с Россией как минимум на допандемийный уровень.