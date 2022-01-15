На Курилах объявили угрозу цунами

Угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга. Об этом 15 января «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб.

«Центр цунами ФБГУ «Сахалинского УГМС» до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более 0,2 м (для Японии — 0,3 м) в результате извержения подводного вулкана в Тонг», — говорится в сообщении.

Угрозы населению и территории России нет. Сейчас уже провели оповещение двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

По данным главного метеорологического управления Японии, в стране объявлена угроза цунами высотой до трех м.

Предупреждение об угрозе действует для японских островов Амами и Токара в Тихом океане.

Волны высотой до одного метра могут достигнуть всего тихоокеанского побережья Японии, в районе западной части префектуры Кагосима волна может быть высотой 0,2 м, пишет «РИА Новости».

21 декабря сейсмологи зарегистрировали землетрясение в акватории Тихого океана вблизи Курильских островов. Подземные толчки ощутили жители Южно-Курильска, а также сел Малокурильское и Крабозаводское.

Магнитуда землетрясения составила 4,9. Очаг находился в 35 км к юго-востоку от Южно-Курильска и залегал на глубине 100 км.